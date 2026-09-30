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Cristiano Ronaldo abandona la Selección de Portugal; "a su debido tiempo contaré la verdad a todos"

Después del Mundial 2026 y donde ya había dicho que era el último, su adiós de la selección llega de la manera menos esperada.

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

1 min

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Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal. / Foto: Instagram/cristiano/

En medio de la polémica y el silencio, el astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal después de a conferencia del entrenador Jorge Jesús este miércoles 30 de septiembre de 2026.

El mismo CR7 escribió en su cuenta de Instagram lo que había pasado, sin detallar las razones y explicando que más adelante dirá por qué tomó esta desición que ya le da la vuelta al mundo.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección".

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué".

Parece que después del Mundial 2026 y donde ya había dicho que era el último, su adiós de la selección llega de la manera menos esperada para uno de mejores futbolistas del mundo, a pesar que hace unos días había trazado una última meta, llegar a los 1000 goles y después ya vendría el retiro.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió Ronaldo en su cuenta de Instagram, acompañado por una imagen de él vestido con la camiseta de la selección lusa..

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