Muere Álvaro Para; vocalista de ‘La Sonora Dinamita’ a los 65 años de edad

El mundo de la cumbia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante colombiano Álvaro Pava a los 65 años de edad. El intérprete, reconocido por haber sido una de las voces principales de ‘La Sonora Dinamita’ durante la década de los noventa, perdió la vida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La noticia de su deceso fue difundida por agrupaciones cercanas y miembros del gremio musical. A través de mensajes en redes sociales, sus compañeros de la agrupación expresaron sus condolencias a familiares y seres queridos, destacando el enorme legado del artista en el género tropical.

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¿Qué se sabe del fallecimiento del reconocido cantante?

El cantante colombiano ingresó a un nosocomio en Monterrey, Nuevo León, días antes de su fallecimiento. Ante la gravedad de su cuadro, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Días antes de su muerte, integrantes y allegados a ‘La Sonora Dinamita’ solicitaron públicamente a sus seguidores elevar oraciones por la salud del músico.

Fuentes cercanas a Álvaro Para informaron que el artista presentó un cuadro de neumonía y complicaciones respiratorias agudas. A pesar de los esfuerzos médicos en la unidad intensiva, su estado de salud derivó en un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento el viernes 9 de octubre de 2026.

Legado de Álvaro Para; vocalista de ‘La Sonora Dinamita’

Álvaro Pava construyó una prolífica trayectoria musical en la escena tropical colombiana e internacional. Antes y después de su destacada etapa con ‘La Sonora Dinamita’, colaboró con reconocidas orquestas y conjuntos como el Grupo Caneo, Fruko y sus Tesos, Los Latin Brothers, Los Titanes y la orquesta de Pastor López.

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Entre las interpretaciones que consagraron a Pava en la memoria del público destaca el emblemático tema “Mil Horas”, una de las canciones más representativas en el repertorio del grupo.

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