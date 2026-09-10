Grito de Independencia 2026: de Los Tigres del Norte a Maelo Ruiz, cartelera de artistas por alcaldía para el 15 de septiembre

Si todavía no decides dónde pasar la noche mexicana, la Ciudad de México tendrá opciones para todos los gustos este 15 de septiembre de 2026. Las 16 alcaldías preparan celebraciones con conciertos gratuitos que van desde la salsa y la cumbia hasta el pop, rock y regional mexicano. Q

La fiesta principal tendrá lugar en el Zócalo Capitalino, donde se realizará el tradicional Grito de Independencia y posteriormente habrá música en vivo. Entre los artistas anunciados destaca Intocable, agrupación que fue revelada como parte de la celebración.

Álvaro Obregón: una noche para recordar los 90

Los sonidos de los noventa tendrán un espacio importante en esta alcaldía con el 90s Pop Tour como protagonista. También subirán al escenario JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín.

El programa contempla además la participación de la Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Wilder Gómez, encargada del cierre musical.

Lugar: Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.

Hora: desde las 12:00 p.m.

Azcapotzalco: salsa para celebrar el Grito

Quienes quieran bailar durante la noche mexicana encontrarán una fuerte dosis de salsa en Azcapotzalco. Maelo Ruiz encabeza la propuesta musical junto con Jerry Rivera.

La cartelera también incluye a José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:30 p.m.

Benito Juárez: pop para toda la familia

La explanada de Benito Juárez recibirá a Alex Syntek, quien será el principal atractivo de la celebración. El cantante estará acompañado por Baxter y Diego Schoening.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:00 p.m.

Coyoacán: todavía sin cartelera confirmada

En Coyoacán aún no se había dado a conocer oficialmente el programa musical para la noche del 15 de septiembre, por lo que la información permanece pendiente de actualización.

Cuajimalpa: cumbia, regional y espectáculo

La fiesta en Cuajimalpa reunirá propuestas de distintos géneros. Entre los nombres anunciados están Sonido La Changa y Ninel Conde.

También participarán Internacional Carro Show, Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Sergio Buccio, exintegrante de Los Ángeles Azules.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:00 p.m.

Cuauhtémoc: Matute y El Flaco llegan al festejo

La música de Matute formará parte de la celebración en Cuauhtémoc, donde también se presentarán Los Chicos N5 con una propuesta de cumbia y música tropical.

El espectáculo principal estará a cargo de Luis Ángel “El Flaco”, uno de los exponentes del regional mexicano incluidos en la cartelera.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: todavía sin confirmación.

Gustavo A. Madero: regional, rock y música tropical

La alcaldía Gustavo A. Madero tendrá una combinación poco habitual con Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y la Sonora Santanera.

El programa está previsto para comenzar por la tarde en la explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:00 p.m.

Iztacalco: Trakalosa de Monterrey y Adolescentes Orquesta

La jornada musical comenzará con Ari Salgado y Juanma, para después dar paso a Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

El cierre corresponderá a Adolescentes Orquesta, además de actividades como danza folclórica y feria.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 4:00 p.m.

Iztapalapa: Pancho Barraza encabezará la noche

La celebración en Iztapalapa tendrá una programación variada con Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

El momento estelar llegará con Pancho Barraza, quien cerrará la propuesta musical de la noche.

Lugar: explanada del Jardín Cuitláhuac.

Hora: desde las 3:30 p.m.

Magdalena Contreras: boleros y regional mexicano

Los asistentes podrán disfrutar de una combinación de bolero y música regional mexicana. El programa contempla a La Esencia del Bolero, La Malquerida, La Auténtica de Jerez y Grupo Saya.

La presentación principal será la de El Yaki.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 4:00 p.m.

Miguel Hidalgo: Paty Cantú pone el toque pop

La cantante Paty Cantú será la figura central del festejo en Miguel Hidalgo, acompañada por Embajadores de la Cumbia Dinamita y Los Yaguarú.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 3:00 p.m.

Milpa Alta: Víctor Manuelle llega con salsa

El ambiente salsero estará representado por Víctor Manuelle, quien encabezará el programa musical de la noche mexicana en esta alcaldía.

Lugar: explanada de Milpa Alta.

Tláhuac: música, drones y celebración patriótica

La fiesta comenzará con Flores de México, seguida por las presentaciones de Edgar Jiménez y Recordando a la Sonora Dinamita.

Después del tradicional Grito, la música continuará con Vagón Chicano. El programa también contempla un espectáculo de drones.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:00 p.m.

Tlalpan: Calibre 50 y El Mimoso

El Grito Tlalpense tendrá como principales invitados a Calibre 50 y El Mimoso, además de otras presentaciones que fueron anunciadas como parte de las sorpresas de la celebración.

Lugar: explanada de Tlalpan.

Hora: 7:00 p.m.

Venustiano Carranza: Los Tigres del Norte encabezan el cartel

Una de las carteleras más fuertes de la capital estará en Venustiano Carranza. La celebración reunirá a Maelo Ruiz y La Sonora Dinamita de Lucho Argain antes de la presentación principal.

El gran atractivo de la noche será Los Tigres del Norte, quienes encabezarán el espectáculo por el 15 de septiembre.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: desde las 6:00 p.m.

Xochimilco: El Gran Silencio pondrá el ritmo

En Xochimilco, la propuesta se inclina hacia una mezcla de ska, cumbia y rock con la presentación de El Gran Silencio.

La cartelera también incluye a Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes.

Lugar: explanada de la alcaldía.

Hora: 9:00 p.m.

¿Dónde estará la fiesta más grande del 15 de septiembre?

La oferta de conciertos gratuitos será amplia y cada alcaldía tendrá una propuesta diferente. Para los seguidores del regional mexicano, Los Tigres del Norte, Pancho Barraza, Calibre 50 y El Mimoso aparecen entre los nombres más destacados.

Si lo tuyo es la salsa, Maelo Ruiz, Jerry Rivera y Víctor Manuelle serán algunas de las opciones; mientras que los amantes del pop podrán elegir entre Paty Cantú, Alex Syntek y los integrantes del 90s Pop Tour.