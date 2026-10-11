Encuentran a un hombre sin vida colgado de un árbol en Playa del Carmen

Un ciudadano tomó las fatales deducciones de su vida, al acabar con su existencia al colgarse de un árbol en un paraje verde en esta ciudad de Playa del Carmen, las autoridades ministeriales realizan las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 y 40 años fue encontrado sin signos vitales en el área verde ubicada sobre la avenida 15, entre la calle 108 y la avenida Pintores, en la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen.

Luego del hallazgo, al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes al corroborar el reporte de inmediato avisaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para que los peritos realizarán las diligencias.

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Según datos de los agentes policiales, al lugar en la zona localizaron a una persona suspendida de las ramas de un árbol, hasta el momento se desconocen las causas que originaron al hombre acabar con su vida.

Las autoridades desconocen, la Fiscalía se encargaron de investigar el hecho, rastrear huellas si fue suicidio o alguien intervino para acabar con la vida de este hombre.