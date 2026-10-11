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Hombre muere tras sufrir presunto infarto durante una fiesta en Sihochac, Campeche

La víctima fue identificada con las iniciales J. G. H. A. habría sufrido un infarto mientras se encontraba en una fiesta.

Por Jorge May Sosa

11 de oct de 2026

1 min

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Elementos policiales acordonaron la calle Álvaro Obregón, en Sihochac
Elementos policiales acordonaron la calle Álvaro Obregón, en Sihochac / Especial

Una persona del sexo masculino perdió la vida en la vía pública tras sufirir un infarto cuando se encontraba en una fiesta en Sihochac.

El hecho ocurrió en la calle Álvaro Obregón a dos cuadras del parque principal de la localidad.

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Esta persona fue identificada con los generales J.G.H.A., originario de la localidad de Hool, municipio de Champotón.

La zona ha sido acordonada por elementos policiales a la espera del personal ministerial y de la Semefo, respectivamente.

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