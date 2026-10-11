Huracán Simón provoca afectaciones carreteras en Michoacán y Jalisco

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, ante el paso del huracán Simón, autoridades realizan labores para atender afectaciones en carreteras de Michoacán y Jalisco, donde se han retirado piedras, árboles caídos y ramas que obstruían las vías.

De acuerdo con el reporte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con autoridades de ambos estados, trabaja en la atención de las afectaciones en las carreteras ocasionadas por el huracán.

Las labores buscan retirar los obstáculos que representan un riesgo para los conductores y permitir la circulación en los tramos afectados.

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Protección Civil recomienda evitar viajes por carretera

Ante las condiciones del terreno en algunas zonas, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población evitar los viajes por carretera cuando no sean necesarios, debido a que las lluvias pueden provocar inestabilidad en el suelo y aumentar los riesgos.

La dependencia pidió a los conductores a tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se reportan afectaciones.

Las autoridades continúan con los trabajos para atender los incidentes carreteros derivados del paso del huracán Simón en Michoacán y Jalisco.