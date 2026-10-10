Elaine Haro conquista Monterrey con Mentiras el Musical y se roba las miradas en redes sociales

El nombre de Elaine Haro comenzó a destacar en las tendencias de X tras su participación en Mentiras el Musical, que regresó este sábado a Monterrey con localidades agotadas en el Escenario GNP Seguros. La conversación en redes sociales puso a la actriz en el centro de la atención luego de la presentación de la obra.

El espectáculo contó también con Itatí Cantoral, Daniela Luján, Dani Vélez y Miguel Martínez, quienes integraron el elenco que llevó nuevamente esta historia al público regiomontano.

Me dio mucha risa jajaj es de san Pedro y así ELAINE MENTIRAS MTY https://t.co/fV9q1pUiXr — Daniela✨ (@Danielaapnce) October 11, 2026

Elaine Haro destaca en la conversación digital

La presencia de Elaine Haro en las tendencias de X acompañó el éxito de la función, que reunió a los seguidores del musical en una tarde de canciones, humor y misterio. Aunque la puesta en escena convocó a un elenco de reconocidas figuras, el interés digital por la actriz destacó entre los temas relacionados con el espectáculo.

Una historia de música, secretos y un crimen

Durante alrededor de dos horas y media, el público siguió la historia de cuatro mujeres que descubren que compartieron una relación con José Manuel López. Tras la muerte del hombre, las protagonistas deben descubrir quién fue responsable del asesinato.

La combinación de música, comedia y suspenso hizo que los asistentes cantaran y rieran durante la función, mientras que los seguidores también llevaron el ambiente festivo a las afueras del recinto con atuendos inspirados en los personajes.

Eres madre Elaine Haro ELAINE X MENTIRAS MTY https://t.co/GHvzpzBCs0 — sofi (@loveslovvv) November 9, 2025

Monterrey recibió Mentiras con localidades agotadas

El regreso de Mentiras el Musical tuvo una respuesta favorable en Monterrey, donde los fans llegaron caracterizados y con vestuarios alusivos a la obra. El espectáculo coincidió además con la reciente visita de Mentiras: All Stars, que reunió en la ciudad a Danna, Belinda y Mariana Treviño.

Con el sold out en el Escenario GNP Seguros y Elaine Haro entre las tendencias de X, la función dejó tanto una convocatoria destacada en el teatro como conversación entre los seguidores del musical en redes sociales.