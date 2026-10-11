Sujeto señalado por robos en Chetumal habría evitado su detención tras golpearse la frente y gritar que tiene VIH

Un hombre identificado como Rusbell Jeovani C. C., a quien vecinos señalan por presuntos robos a viviendas y escuelas, así como por atracos con violencia en el centro de la ciudad, habría evitado ser detenido la noche del sábado luego de autolesionarse frente a los policías y gritar que tenía VIH, de acuerdo con los reportes del incidente.

Las cámaras de seguridad del Colegio Latinoamericano, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, detectaron movimiento dentro del plantel, lo que motivó el despliegue de varias unidades policiales hacia el sitio. Al arribar, los uniformados encontraron al sujeto cuando intentaba huir y lo interceptaron antes de que lograra saltar la barda perimetral.

Según la información recabada, al verse rodeado, el hombre tomó una piedra y comenzó a golpearse la frente, al tiempo que gritaba que padecía VIH. Tras este episodio, los agentes habrían optado por no trasladarlo a la cárcel pública, decisión que hasta el momento no ha sido explicada de manera oficial por la corporación.

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Fuentes consultadas dentro de la propia corporación señalaron que tendrían conocimiento de que el hombre vive con VIH y que, según su apreciación, él mismo recurriría a esa condición para evitar ser detenido.

Añadieron que se encuentra prácticamente en situación de calle y que, cuando estaba por ser arrestado por transgredir la ley, intentó lesionarse para que los agentes lo dejaran en libertad.

Todo parece indicar que en el plantel no se reportaron daños o faltantes, por lo que no se levantó alguna denuncia penal. Esta no sería la primera ocasión en que ocurre una situación similar con la misma persona, de acuerdo con vecinos.