MAMA Awards 2026: cuándo anuncian las nominaciones y qué son estos premios del K-Pop

Los MAMA Awards 2026 están a punto de revelar a los artistas que competirán por los premios más importantes de la música surcoreana. La expectativa crece entre los seguidores del K-Pop, quienes esperan conocer qué grupos e intérpretes aparecerán en las nominaciones y si figuras como BTS, BLACKPINK y Stray Kids estarán entre los protagonistas de esta edición.

La ceremonia, organizada por CJ ENM, se ha convertido en una de las plataformas más reconocidas de la industria musical asiática. Su relevancia va más allá de entregar trofeos: también refleja el alcance internacional que ha conseguido el K-Pop y la influencia de sus artistas en las tendencias musicales.

¿Qué son los MAMA Awards?

Los MAMA Awards, conocidos anteriormente como Mnet Asian Music Awards, son una premiación musical organizada por la empresa surcoreana CJ ENM. Su historia comenzó en 1999 con los Mnet Video Music Awards y, con el paso de los años, evolucionó hasta convertirse en una ceremonia de alcance internacional.

Los premios reconocen a artistas, canciones, álbumes y producciones destacadas de la industria musical, con especial atención al K-Pop. Además, sus presentaciones en vivo suelen reunir a algunas de las agrupaciones más populares del momento.

La ceremonia también funciona como una vitrina para artistas consolidados y nuevas figuras que buscan ampliar su audiencia fuera de Corea del Sur.

stream, vote, promote and enjoy I vote #BTS for Fan’s Choice Male at #2026MAMAVOTE https://t.co/Pty5y3Lbus — ♡ (@amlysbang) October 12, 2026

¿Por qué son tan importantes para el K-Pop?

La importancia de los MAMA Awards está relacionada con el crecimiento de la llamada Ola Hallyu, el fenómeno cultural que ha llevado la música, las series, las películas y otras expresiones de Corea del Sur a públicos de todo el mundo.

En este contexto, el K-Pop ha logrado consolidar comunidades internacionales de seguidores y posicionar a agrupaciones como BTS, BLACKPINK y Stray Kids en el mercado global.

Los MAMA Awards destacan por tres razones principales:

Reconocimiento de la industria: distinguen a artistas y producciones que sobresalen durante el año.

distinguen a artistas y producciones que sobresalen durante el año. Proyección internacional: contribuyen a visibilizar la música surcoreana ante audiencias de distintos países.

contribuyen a visibilizar la música surcoreana ante audiencias de distintos países. Presentaciones especiales: reúnen a intérpretes y grupos en espectáculos que suelen generar conversación entre los fanáticos.

Uno de los reconocimientos más esperados son los Daesang, término coreano que significa «gran premio». Entre las categorías principales se encuentran Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año. También existen otros reconocimientos de máximo nivel, según las categorías de cada edición.

¿Cuándo anuncian las nominaciones de los MAMA Awards 2026?

De acuerdo con la información publicada el 10 de octubre, las nominaciones de los MAMA Awards 2026 se anunciarán el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas de Japón, lo que corresponde a las 3:00 de la madrugada del mismo lunes en el centro de México.

El anuncio permitirá conocer qué artistas competirán en las diferentes categorías y cuáles podrían llevarse los premios principales de la ceremonia.

Los seguidores también estarán atentos a las categorías de mayor relevancia, como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año, además de los reconocimientos dedicados a la popularidad internacional.

¿BTS estará nominado a los MAMA Awards 2026?

La posible presencia de BTS es uno de los temas que despierta mayor interés entre los seguidores del K-Pop. La agrupación se ha convertido en uno de los referentes internacionales del género, por lo que sus posibles nominaciones generan expectativa cada temporada de premios.

Sin embargo, la participación de BTS en las nominaciones de 2026 debe confirmarse con la lista oficial. Lo mismo ocurre con BLACKPINK, Stray Kids y otros artistas que podrían figurar entre los candidatos.

La publicación de las nominaciones será clave para conocer qué nombres competirán por los reconocimientos y qué producciones consiguieron destacar durante el periodo considerado por la organización.

MAMA Awards 2026: una edición que mantiene en expectativa a los fans

La nueva edición de los MAMA Awards llega en un momento en el que la música surcoreana mantiene una fuerte presencia internacional. Para los artistas, aparecer entre los nominados representa una oportunidad de reconocimiento; para los fanáticos, el anuncio es el inicio de una temporada de debates, votaciones cuando corresponda y pronósticos sobre los posibles ganadores.

La atención ahora está puesta en la lista oficial de nominados y en los artistas que competirán por los Daesang, los galardones más codiciados de la ceremonia.

¿BTS estará entre los nominados y qué grupo dominará los MAMA Awards 2026? Las respuestas comenzarán a conocerse con el anuncio oficial.