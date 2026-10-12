¿De qué murió RJ Mitte? Revelan preocupante información sobre el deceso del actor

El actor RJ Mitte, conocido mundialmente como Walter White Jr en la serie Breaking Bad, murió inesperadamente a los 34 años.

Sus representantes confirmaron su fallecimiento a través de un comunicado donde expresaron su profunda tristeza y recordaron su labor filantrópica y su activismo por los derechos de las personas con discapacidad, sin ofrecer detalles específicos sobre la causa de muerte.

¿De qué murió el actor RJ Mitte?

Las primeras versiones han revelado que el histrión habría atentado contra su vida; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

En el comunicado emitido por su agencia de representación para confirmar su deceso en Brownsville, Texas, no se detallaron públicamente los motivos ni las circunstancias de su muerte. En su lugar, se enfocaron en preservar la memoria de su trayectoria, su activismo filantrópico por la inclusión y en solicitar absoluto respeto y privacidad para la familia del artista.

Cabe mencionar que el actor se encontraba sumamente activo en el cine, proyectos comunitarios y su labor como activista.