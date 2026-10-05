¿Qué se celebra hoy 5 de octubre y qué santo se festeja este lunes?

Este lunes 5 de octubre de 2026 se conmemoran fechas importantes relacionadas con la educación y la tradición religiosa. Una de las principales es el Día Mundial de los Docentes, establecido para reconocer la labor de quienes se dedican a la enseñanza. Además, el santoral católico dedica esta jornada a Santa María Faustina Kowalska, religiosa polaca conocida por su devoción a la Divina Misericordia.

¿Qué se celebra hoy 5 de octubre?

Cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, una fecha promovida por la UNESCO para reconocer el trabajo de las maestras y los maestros de todo el mundo.

La conmemoración recuerda la adopción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente, aprobada en 1966. El documento estableció criterios relacionados con los derechos, responsabilidades, formación, contratación y condiciones laborales de los docentes.

El Día Mundial de los Docentes se celebra desde 1994 y también busca llamar la atención sobre los retos que enfrenta el sector educativo y la necesidad de fortalecer las condiciones para que los profesores puedan desarrollar su trabajo.

¿Qué santo se celebra hoy 5 de octubre?

Este lunes la Iglesia católica celebra a Santa María Faustina Kowalska, cuya memoria litúrgica corresponde al 5 de octubre. La Arquidiócesis de México la incluye en su santoral para esta fecha.

Su nombre de nacimiento fue Helena Kowalska. Nació el 25 de agosto de 1905 en Polonia y posteriormente ingresó a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, donde tomó el nombre religioso de María Faustina.

Santa Faustina es conocida especialmente por su devoción a la Divina Misericordia. Durante su vida religiosa escribió un diario en el que dejó registrados sus experiencias y mensajes espirituales relacionados con esta devoción.

Murió el 5 de octubre de 1938, a los 33 años, en Cracovia. Fue beatificada en 1993 y canonizada por el papa Juan Pablo II el 30 de abril de 2000.

¿Quiénes festejan su santo este 5 de octubre?

De acuerdo con el santoral católico, este lunes celebran su onomástico las personas llamadas Faustina. También es una fecha especial para quienes tienen devoción por Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia.

Otros santos del 5 de octubre

El santoral de esta fecha también recuerda a Santa Flora de Beaulieu, además de otros santos y beatos. En México, la celebración destacada en el calendario de la Arquidiócesis es la de Santa María Faustina Kowalska.