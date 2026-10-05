Vaticano publicará el diario personal del Papa Francisco: reúne apuntes de más de 30 años

La Librería Editorial Vaticana publicará el próximo 24 de noviembre de 2026 El diario personal del papa Francisco, un volumen construido a partir de apuntes privados que Jorge Mario Bergoglio escribió durante más de tres décadas.

El libro fue preparado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco. La obra presenta y comenta notas elaboradas por Bergoglio entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024.

La publicación será simultánea en 94 países y cinco idiomas. La versión italiana estará a cargo de la Libreria Editrice Vaticana, mientras que las ediciones en español, inglés y portugués serán publicadas por Penguin Random House. La edición francesa corresponderá a Éditions Albin Michel.

¿Qué contiene el diario personal del papa Francisco?

Aunque la editorial vaticana no ha revelado todavía todos los detalles del contenido, adelantó que el libro permitirá conocer con mayor profundidad la vida interior y el pensamiento personal del pontífice argentino.

El volumen reúne anotaciones de un periodo que comenzó más de 20 años antes de su elección como papa y que se extendió hasta meses antes del final de su pontificado.

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Francisco encabezó la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento, el 21 de abril de 2025.

Víctor Manuel Fernández presentará los apuntes de Bergoglio

El cardenal Víctor Manuel Fernández será responsable de contextualizar y comentar los textos personales incluidos en la obra.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, explicó que la publicación busca ofrecer una mirada más cercana a la interioridad de Francisco y a su trayectoria personal.

La editorial vaticana presentará además el libro ante editores internacionales durante la Feria del Libro de Fráncfort, programada del 7 al 11 de octubre de 2026.

Livro com anotações pessoais do papa Francisco ao longo de 30 anos será lançado em novembro https://t.co/W8SLTe4KpR — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 5, 2026

¿Cuándo saldrá a la venta el diario del papa Francisco?

El diario personal del papa Francisco llegará a librerías el 24 de noviembre de manera simultánea en distintos mercados internacionales.

En español será publicado por Penguin Random House, mientras que el Vaticano mantendrá la edición italiana. La obra se perfila como uno de los documentos editoriales más relevantes sobre la figura de Francisco tras su muerte, al reunir escritos personales producidos entre 1992 y 2024.

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