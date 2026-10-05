Mérida será sede del Karate Shoto Cup ISKF 2026 con más de 600 competidores de 40 países

Los mejores exponentes del karate a nivel mundial se darán cita en Mérida del 22 al 25 de octubre para participar en la quinta edición de Karate Shoto Cup ISKF 2026.

El salón “Chichén Itzá” del Centro de Convenciones “Yucatán Siglo XXl” abrirá sus puertas para recibir a más de 600 competidores procedentes de 40 países quienes competirán en las modalidades de kata individual y por equipos, así como kumite individual y por equipos.

Noticia Destacada Novak Djokovic reacciona a la descalificación de Daniil Medvedev en Pekín

“Estamos muy contentos de recibir en Mérida a todos estos competidores y sus familias, nuestra ciudad se ha convertido en capital del deporte con tanto evento de talla internacional y nacional que hemos recibido este año”, señaló la alcaldesa meridana Cecilia Patrón Laviada.

Noticia Destacada Gilberto Mora deja a la Selección Mexicana antes del partido contra Chile

El torneo es organizado por la International Shotokan Karate Federation (ISKF), y es el evento internacional más importante del estilo Shotokan a nivel mundial; se compite en las categorías infantil (7-17 años), adulto joven (18-21), adulto (22-44), senior (25-54), súper senior (más de 55) y súper súper señor, en ambas ramas.