Fallece Martha Elena Martínez, hija de la cantante Paquita la del Barrio

Hace unas horas, se dio a conocer que Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, perdió la vida a un poco más de un año del fallecimiento de la cantante de música ranchera. Esta noticia fue dada a conocer por medio del Gobierno Municipal de Alto Lucero, Veracruz.

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento confirmó la información y envió sus condolencias a sus familiares y personas cercanas a la hija de la cantante, también recordaron la relación que tenía con Paquita la del Barrio.

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“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros?

La joven Martha Elena Martínez Viveros, era la hija adoptiva y sobrina biológica de la cantante, cuando apenas era una bebé, Paquita la del Barrio tomó la decisión de hacerse cargo de ella para poder educarla.

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Martha Elena Martínez Viveros, siempre estuvo alejada del mundo del espectáculo y de los reflectores, hizo su vida en Xalapa, Veracruz, donde formó una familia y tenía tres hijos, los cuales se llaman: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen.

Por su parte, Paquito Torres ex manager de Paquita la del Barrio, aseguró en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que Martha Elena Martínez Viveros, perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio.

Recordemos que, Paquita la del Barrio, murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años. Martha Elena participó posteriormente en algunos de los homenajes dedicados a su madre.

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