Identifican a la persona que tocó de forma inapropiada a Josi Cuen en pleno escenario.

Durante las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales el incómodo momento que vivió el cantante Josi Cuen, esto sucedió durante su presentación el pasado 4 de octubre, esto como parte de las Fiestas de Octubre, junto a Jorge Medina.

Y es que, durante la presentación el cantante sostuvo un encontronazo con uno de los asistentes, ya que cuando tuvo un acercamiento con sus seguidores, el supuesto fan lo tocó de forma inapropiada.

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Así fue el polémico momento que vivió Josi Cuen

Por medio de las redes sociales, el video del momento en que el cantante se acercó a su público, las cosas marchaban al igual que en otras presentaciones, pero de un momento a otro, Josi Cuen se hizo de palabras con un asistente, quien lo había tocado de una forma inapropiada que le molestó mucho al famoso.

En medio de la polémica y el movimiento que se hizo en el evento, los fans comenzaron a cuestionarse lo que había sucedido con el cantante.

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Tras la presentación, los videos del momento que vivió el cantante se hicieron presentes en las redes sociales. En las imágenes, se observa como está arriba del ruedo para poder convivir con sus fans, cuando un sujeto aprovechó para tocarlos en su entrepierna en más de una ocasión.

Josi Cuen se bajó y le aviento el tequila en el rostro para evitar que lo siguiera tocando, también le hizo un fuerte reclamo junto con un empujón, mientras que la seguridad del lugar llegaba.

Identifican a persona que tocó a Josi Cuen

Por medio de la cuenta de Instagram de la Reina Venenosa, se dio a conocer la fotografía del hombre, también se mencionó que se trata de Óscar Mendoza a quien se le conoce como “El Pelón”.

“Les presento a Óscar Mendoza mejor conocido como "el pelón" y ahora apodado "el pica…" me cuentan que el señor es casado, tiene hijos, trae dos novias y se siente el todas mías, se las da de malan-dro y suele amedrentar gente…”

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