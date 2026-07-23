Palenque de las Fiestas de Octubre 2026: cartel completo y artistas confirmados

El Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 ya tiene lista una cartelera con algunos de los artistas más populares del país. Del 2 de octubre al 1 de noviembre, Zapopan, Jalisco, recibirá a exponentes del pop, la banda y el regional mexicano en una de las celebraciones más importantes del estado.

La actividad arrancará con Josi Cuen y Jorge Medina, quienes presentarán su exitoso espectáculo "Juntos", dando inicio a una serie de conciertos que reunirán a miles de asistentes durante un mes de fiesta.

El 8 de octubre, María José subirá al escenario para interpretar los éxitos que la han convertido en una de las voces más representativas del pop mexicano, mientras que un día después, el 9 de octubre, la Banda MS pondrá el ambiente con su repertorio de música sinaloense.

Cartelera

Otro de los invitados será Napoleón, quien continuará con su gira de despedida el 11 de octubre, ofreciendo una velada llena de nostalgia con los temas que marcaron generaciones.

Como ya es tradición en las fiestas de su tierra, Alejandro Fernández volverá a presentarse en el palenque con dos conciertos, programados para los días 16 y 17 de octubre, fechas que suelen convertirse en algunas de las más esperadas por el público jalisciense.

La programación continuará con la participación de Gabito Ballesteros, Remmy Valenzuela y Grupo Firme, quienes cerrarán una cartelera que reúne a artistas de distintos estilos musicales y consolida al Palenque de las Fiestas de Octubre como uno de los eventos más importantes del entretenimiento en México.