Luis de Llano inicia acciones legales contra ViX por la serie que aborda el caso de Sasha Sokol

A unas horas del estreno de la serie sobre Timbiriche, previsto para este 9 de octubre en ViX, Luis de Llano manifestó su rechazo a la producción y anunció que emprendió acciones legales por el uso de su nombre e imagen sin consentimiento. El productor dio a conocer su postura mediante un comunicado difundido el 8 de octubre, en el que también se deslindó de cualquier relato que presente la plataforma.

La controversia surge porque los avances de la serie muestran referencias al caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, cuya disputa llegó a los tribunales. Ante el lanzamiento de la producción, el equipo jurídico del productor notificó su oposición formal a la televisora, la plataforma de streaming y la compañía encargada de realizar el proyecto.

¿Qué reclama Luis de Llano a ViX por la serie de Timbiriche?

En el documento, la representación legal de Luis de Llano informó que recurrió a vías notariales y judiciales para manifestar su desacuerdo con el uso comercial de su identidad sin autorización.

A todos y todas… Les comparto información puntual sobre mi postura oficial, de cumplimiento judicial, silencio procesal y deslinde de terceros, ante el estreno hoy en TV de la bioserie, en un desplegado publicado hoy 8 de octubre de 2026. No habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso. Por su atención mi agradecimiento. — Luis de Llano (@LuisLlanoMacedo) October 8, 2026

El productor también estableció que no respalda las narrativas que puedan prMeta Datosesentarse sobre su persona en la serie de Timbiriche, ni en otros proyectos relacionados. Por ello, afirmó que el comunicado constituye su declaración oficial sobre el tema y que no emitirá nuevas posturas respecto al estado del expediente o los hechos del pasado abordados en el juicio.

La defensa sostiene que la producción podría contravenir las medidas establecidas por la autoridad judicial. Sin embargo, la controversia sobre los derechos de imagen y el contenido de la serie deberá distinguirse de la resolución judicial previa relacionada con el caso de Sasha Sokol.

¿Qué relación tiene la serie de Timbiriche con Sasha Sokol?

Los adelantos de la producción de ViX anticipan que la historia abordará el proceso legal que Sasha Sokol emprendió contra Luis de Llano, un caso que se extendió durante varios años y que derivó en una sentencia por daño moral contra el productor.

En los avances se escuchan los nombres de Sasha Sokol y Luis de Llano, además de referencias a otros integrantes del grupo musical. No obstante, de acuerdo con la información difundida, los tráileres no incluyen sus apellidos en esas menciones.

Uno de los capítulos también incluiría una explicación del proceso judicial que enfrentó la cantante. Estos elementos han generado expectativas sobre la manera en que la producción presentará los acontecimientos y las consecuencias legales del caso.

Luis de Llano sigue bajo los efectos de la sentencia judicial

El conflicto por la serie se suma al antecedente judicial entre Sasha Sokol y Luis de Llano. De acuerdo con la información publicada, el productor continúa sujeto a las medidas dictadas por el juez en la resolución por daño moral.

El caso también ha tenido consecuencias por el presunto incumplimiento de esa determinación judicial, pues se informó que Luis de Llano fue arrestado por desacatar la resolución.

Mientras tanto, el productor mantiene su rechazo al uso de su imagen en la serie y busca que su postura quede asentada por las vías legales correspondientes. La producción de Timbiriche llegará a ViX el 9 de octubre, en medio de la controversia sobre cómo contará los hechos y las posibles implicaciones de utilizar referencias a personas reales.