La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país mantendrá relaciones de cooperación y respeto con otras naciones, pero advirtió que esto no significa aceptar subordinación ni renunciar a la soberanía nacional.

Durante la ceremonia por el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, celebrada este lunes 23 de noviembre en la Ciudad de México, la mandataria destacó que México tiene derecho a decidir su propio modelo de desarrollo y el aprovechamiento de sus recursos naturales.

"Queremos trabajar con todas las naciones, construir acuerdos, promover el comercio y el desarrollo compartido, pero tenemos algo muy claro: la cooperación no significa subordinación", expresó.

Sheinbaum defiende soberanía de México ante tensiones internacionales

La presidenta señaló que el mundo enfrenta transformaciones económicas, disputas geopolíticas y cambios tecnológicos que obligan a México a fortalecer sus capacidades productivas.

En este contexto, sostuvo que la independencia nacional también implica desarrollar la industria, la ciencia, la tecnología y garantizar la soberanía energética y alimentaria.

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"México tiene derecho a decidir su propio modelo de desarrollo", afirmó al recordar que la independencia del país ha requerido la defensa permanente de su territorio y sus instituciones.

Asimismo, subrayó que el destino nacional debe permanecer en manos de los mexicanos, sin que otras potencias determinen las decisiones internas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la Marina y la defensa de México?

Durante su discurso, Sheinbaum recordó que el 23 de noviembre de 1825 las últimas fuerzas españolas abandonaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, tras el bloqueo naval encabezado por Pedro Sáenz de Baranda.

La mandataria reconoció la participación histórica de la Armada de México y destacó sus proyectos tecnológicos actuales, entre ellos el desarrollo de aeronaves no tripuladas, sistemas de comunicación y boyas oceanográficas para mejorar el pronóstico de huracanes.

También mencionó las tareas de protección de ecosistemas marinos, atención al sargazo y modernización de infraestructura portuaria.

Finalmente, agradeció al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su trabajo al frente de las Fuerzas Armadas.

"El destino de México se decide solamente por el pueblo de México", concluyó la presidenta.

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