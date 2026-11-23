Un sujeto, cuyos generales se desconocen, fue localizado sin vida y con presuntos impactos de bala entre el monte, en una zona de curva en la localidad de Ulumal, municipio de Champotón.

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El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes, en las inmediaciones de esta localidad, lo que generó fuerte movilización en la zona.

Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos; no obstante, en la zona ya hay presencia policial y ministerial.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por elementos de la Policía de Champotón, mientras que elementos de la Fiscalía de Campeche realizan los procesos correspondientes.

Cabe recordar que el pasado viernes 21 de noviembre, un masculino igual fue ejecutado con un arma de fuego en la cabecera de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Champotón.

JGH