El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el nombramiento de Diego Carrera Pérez como nuevo director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), cargo que asumirá a partir del próximo 1 de diciembre, en sustitución de Shirley Castillo Sánchez.

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El mandatario estatal dio a conocer la decisión a través de una publicación en sus redes sociales, donde señaló que el nuevo funcionario tendrá la encomienda de fortalecer el trabajo que realiza su esposa, la maestra Wendy Méndez Naal, al frente de las acciones de atención y asistencia social dirigidas a las familias yucatecas, especialmente a los sectores que más lo necesitan.

Díaz Mena agradeció a Shirley Castillo Sánchez por su compromiso, entrega y labor durante su gestión al frente de la institución, sin detallar los motivos de su salida.

Asimismo, expresó sus buenos deseos a Diego Carrera Pérez en esta nueva responsabilidad y manifestó su confianza en que, mediante el trabajo en equipo, la sensibilidad y la vocación de servicio, continuará fortaleciéndose la atención a las familias del estado.

El relevo en la dirección general del DIF Yucatán se hará efectivo el próximo 1 de diciembre, de acuerdo con lo anunciado por el gobernador.

JGH