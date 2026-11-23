Hace un par de días, comenzó a circular en redes sociales un video en donde se muestra a Leonardo Aguilar disfrutando de un momento único, donde se puede apreciar al cantante tomando una caguama.

La situación causó mucha polémica, por lo que el hijo de Pepe Aguilar, sorprendió al revelar que esa ocasión fue la primera vez que tomó una caguama, durante una reunión con amigos en la esquina, esto lo reveló en una entrevista con el programa de YouTube, ‘El Show de Piolín’.

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“Nunca había tomado una caguama en mi vida, o sea, nada más me había servido un vaso de la caguama”

Leonardo Aguilar reveló que nunca había tomado una caguama

Otras de las sorpresas, es que esto comenzó hace tres o cuatro años cuando estuvo con un grupo de amigos que se juntan en Tayahua, Zacatecas. Por lo que el nombre de su disco proviene de ese sitio.

“El número de la casa de enfrente de donde nos sentamos tiene un veintidós escrito, así grandote, todo mal pintado. Nos vemos en la noche, ¿o qué? No, pues allá en la esquina veintidós. Y se le quedó la esquina veintidós ya”.

También, compartió cómo son sus amigos con los que suele reunirse en esa esquina: “Uno vaquero, uno mecánico, yo cantante, otro agricultor, otro albañil”

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Finalmente, reveló que cuando comenzó a reunirse con sus amigos, tomó la costumbre de beber caguama.

“Yo fui un día nada más, no me acuerdo por qué. Y los vi que estaban tomando cerveza y dije: ah, pues yo quiero una también. Me tomaron una foto, de hecho, donde salgo yo así agarrando la caguama como si fuera biberón. Alguien trajo una piedrota para estar más cómodo y no estar sentados en la banqueta. Alguien a veces trae una lámpara para checar que no haya alacranes, porque ya nos han salido”

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