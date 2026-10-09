Tecate Comuna 2026 regresa a Puebla tras polémica por cambio de sede

Tecate Comuna 2026 volverá al Foro Cholula, en San Andrés Cholula, Puebla, luego de que el anuncio de un cambio de sede al Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, provocara inconformidad entre los asistentes. La página oficial del festival ya muestra el recinto original para la edición programada el próximo 28 de noviembre.

La decisión llega después de varias semanas de reclamos por parte de quienes ya habían comprado sus boletos y cuestionaron tanto la logística del traslado como las condiciones de seguridad de la nueva ubicación. La organización no modificó la fecha ni el cartel anunciado.

¿Por qué Tecate Comuna cambió de sede y después regresó a Cholula?

El pasado 1 de octubre, los organizadores anunciaron en redes sociales que el festival se trasladaría al Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc, con el mensaje “Nueva casa, la misma energía”.

Aunque la organización señaló que buscaba un espacio con mayor capacidad, más áreas y nuevos escenarios, el anuncio generó críticas entre los asistentes, quienes ya habían planeado sus traslados y hospedajes para acudir al Foro Cholula.

Tecate Comuna regresa a su lugar origina!!! A quien vemos por alla?? https://t.co/0lylcarmdL — EnDirecto (@EnDirectoMex) October 9, 2026

La distancia entre ambos recintos, de alrededor de 40 kilómetros, también provocó inquietud entre los compradores, especialmente por las complicaciones que podría representar el regreso al terminar los conciertos durante la madrugada.

Tras las reacciones y los cuestionamientos, el sitio oficial del evento actualizó sus datos y volvió a señalar al Foro Cholula como sede para 2026. De esta manera, el festival permanecerá en el lugar que recibió sus ediciones de 2022, 2023, 2024 y 2025.

Tecate Comuna: asistentes reclamaron ante Profeco

El cambio de ubicación también derivó en inconformidades de compradores que buscaron orientación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer las opciones disponibles ante el traslado.

La dependencia pidió a algunos usuarios presentar denuncias formales en las Oficinas de Defensa del Consumidor para iniciar las investigaciones correspondientes. Además, algunos asistentes plantearon la posibilidad de organizar una demanda colectiva.

La organización no había detallado un procedimiento específico de reembolso en su anuncio inicial sobre el cambio de sede. Con la actualización que confirma el regreso al Foro Cholula, los asistentes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier información relacionada con sus entradas.

¿Qué artistas estarán en Tecate Comuna 2026?

El festival conservará su fecha del 28 de noviembre y reunirá a más de 30 proyectos musicales nacionales e internacionales. Entre los actos principales se encuentran Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta, además de Babasónicos, Enjambre y José Madero.

La programación también contempla a Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP, NSQK, Caloncho, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD, Little Jesus, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia y Porter.

Otros nombres incluidos en el cartel son Bruses, Dorian, Kakkmaddafakka, La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina y Veintiuno.

Sin embargo, Camilo Séptimo ya no participará en esta edición. La agrupación anunció la suspensión de sus presentaciones restantes de 2026 tras la muerte de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

¿Cuándo y dónde será Tecate Comuna 2026?

La novena edición del festival se celebrará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Foro Cholula, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla. La venta de boletos continúa a través de eTicket, de acuerdo con la información difundida sobre el evento.

Con el regreso a su recinto habitual, Tecate Comuna mantiene la fecha y la alineación anunciadas originalmente, luego de una controversia que puso en duda la ubicación de uno de los festivales musicales más importantes de Puebla.