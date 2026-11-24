A tan solo unas semanas de que concluya el 2026, muchos ciudadanos se han preguntado cuándo y cuánto deben de recibir de aguinaldo y para despejar esas dudas, aquí te diremos todo lo que tienes que saber al respecto.

Cabe mencionar que el depósito del aguinaldo en México, depende mucho del régimen laboral o de pensiones que cada persona tenga, por lo que los montos y la fecha límite es diferente.

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¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo 2026?

En primer lugar, tenemos a los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(ISSSTE), quienes ya recibieron la primera parte de su aguinaldo, durante la primera quincena de noviembre.

Mientras que los que trabajan en empresas privadas, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), señala que la fecha límite es el 20 de diciembre para poder hacer el pago del aguinaldo. Aunque, existe la posibilidad de que una parte se entregue en enero; sin embargo, esto se debe hacer de común acuerdo entre patrón y empleado.

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También, la ley es clara al mencionar que este debe de realizarse con dinero, no se permite sustituirlo por vales, mercancías o cualquier otro producto.

¿Cómo se puede calcular el aguinaldo?

Para saber cuál es la cantidad que debes de recibir, debes tener en cuenta tu salario mensual, los días de aguinaldo que te va a brindar la empresa y el tiempo que tienes trabajando.

Si trabajaste durante los 12 meses del año y recibes el mínimo legal, te corresponde 15 días de aguinaldo, por lo que lo puedes calcular de la siguiente forma: debes dividir tu sueldo mensual entre 30 para obtener el salario diario y después ese monto multiplicarlo por quince.

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En un caso donde la empresa contemple más de 15 días, deberás multiplicar tu salario diario por el número de días que establezca tu contrato y las prestaciones que te brinda la empresa.

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