‘La Granja VIP’: Este es el capataz de la semana 9 de la segunda temporada

‘La Granja VIP’ ya tiene un nuevo capataz para la semana 9 de su segunda temporada, tras una intensa jornada de competencia en donde cuatro competidores se enfrentaron para obtener el título; sólo uno de estos participantes logró obtener la inmunidad y mantenerse una semana más dentro del programa.

Durante este lunes 2 de noviembre tuvo lugar la prueba de liderazgo de esta semana. Misma en la que compitieron Rafael Mercadante, Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Mario "Mono" Osuna; de estos cuatro competidores solo uno pudo consagrarse con el nuevo líder de la granja.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Este es el octavo eliminado de la segunda temporada

¿Quién es el capataz de la semana 9 de ‘La Granja VIP’?

Tras la competencia de liderazgo, fue Rafael Mercadante quien se consagró con el título de capataz de la semana 9 de ‘La Granja VIP’. Con este triunfo, el presentador no solo asegura su permanencia un ciclo más dentro de la competencia, sino que adquiere el control absoluto de las tareas y la administración de los recursos del lugar.

El nombramiento otorga a Mercadante la codiciada inmunidad, lo que lo deja fuera del peligro de nominación y eliminación en los próximos días. Además de este beneficio estratégico, el nuevo capataz disfrutará de las comodidades de la "Suite del Capataz", una habitación privada equipada con tina y alimentación exclusiva.

Por primera vez en la competencia, Rafael se convierte como el nuevo Capataz de la semana. 🤠🔥 #LaGranjaCapataz 🌾 EN VIVO AHORA #LaGranjaVIP acceso Total en Disney+ 📺 https://t.co/lmLlx1TeMd — La Granja VIP (@lagranjavipmx) November 3, 2026

Sin embargo, el rol también implica una fuerte carga de responsabilidad. Mercadante estará a cargo de coordinar a los granjeros y peones en las labores diarias de limpieza y el cuidado de los animales, incluyendo la manutención del perro Tlacoyo. Asimismo, deberá administrar el presupuesto de la granja con cautela para evitar penalizaciones.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal