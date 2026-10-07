La Mansión VIP 2: fecha de estreno, participantes y dónde ver el reality de HotSpanish

La espera terminó para los seguidores de La Mansión VIP, pues HotSpanish confirmó que el reality de convivencia tendrá una segunda temporada y ya estableció la fecha en la que comenzará esta nueva aventura.

El regreso del programa quedó anunciado en las redes sociales oficiales del proyecto, donde una publicación acompañada por imágenes de una propiedad durante la noche anticipó el retorno con el mensaje: “Se acabó el silencio. Estoy de vuelta”.

¿Cuándo comienza La Mansión VIP 2?

La nueva temporada de La Mansión VIP 2 llegará a internet el próximo 8 de noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por las cuentas oficiales del reality.

La producción confirmó la fecha mediante una publicación en Instagram en la que señaló que el programa regresará ese día y preguntó a sus seguidores si estaban preparados para lo que viene.

Por ahora, HotSpanish no ha revelado quiénes formarán parte del nuevo elenco. Tampoco se han detallado los cambios que tendrá el formato ni las pruebas que deberán superar los habitantes durante el encierro.

Así fue la primera temporada de La Mansión VIP

La primera edición de La Mansión VIP comenzó el 12 de abril de 2026 y reunió a 16 participantes, quienes permanecieron juntos durante 30 días bajo un formato de convivencia transmitido por internet.

El proyecto de HotSpanish llevó la dinámica de los realities de encierro a las plataformas digitales, con transmisiones en vivo que permitieron a los espectadores seguir buena parte de lo ocurrido dentro de la propiedad.

A lo largo de la temporada se realizaron retos, votaciones y eliminaciones, además de fiestas, conflictos y momentos de convivencia entre los participantes.

Uno de los elementos centrales del proyecto fue su transmisión mediante YouTube, plataforma desde la que los seguidores pudieron observar en tiempo real las actividades de los habitantes.

¿Quién ganó la primera edición?

La primera temporada terminó con Sol León como ganadora, después de superar las diferentes etapas del programa y llegar hasta la gran final.

La influencer consiguió un premio de 2 millones de pesos. En la última etapa también participaron Katy Cardona y Maza Clan, quienes llegaron junto con ella al tramo definitivo de la competencia.

El ganador fue definido a partir del dinero obtenido mediante el Super Chat de YouTube, mecanismo que permitió a los seguidores tener una participación directa en el resultado.

La final también consiguió una importante audiencia en la plataforma. La transmisión comenzó con cerca de 2 millones de espectadores y posteriormente llegó a registrar 4 millones de visualizaciones simultáneas cuando se presentó al top tres.

¿Quiénes estarán en La Mansión VIP 2?

Hasta ahora, la producción mantiene bajo reserva los nombres de los nuevos habitantes de La Mansión VIP 2.

El anuncio realizado por HotSpanish únicamente confirmó el regreso del proyecto y la fecha de estreno, sin proporcionar información sobre los famosos, influencers o creadores de contenido que podrían integrarse a esta edición.

Tampoco se han dado a conocer las nuevas dinámicas que tendrá el programa. Los detalles sobre retos, votaciones, eliminaciones y la mecánica de la competencia podrían revelarse conforme se acerque el estreno.

La posibilidad de una segunda temporada ya había sido mencionada por HotSpanish durante la final de la primera edición, por lo que el nuevo anuncio finalmente confirmó la continuidad del proyecto.

¿Dónde se podrá ver La Mansión VIP 2?

La primera temporada de La Mansión VIP tuvo como principal plataforma de transmisión a YouTube, donde el público pudo seguir el encierro mediante emisiones en vivo.

Para la segunda edición, el proyecto volverá a apostar por el contenido en internet, aunque todavía no se han informado todos los detalles sobre los horarios y la manera en que se realizarán las transmisiones.

Por el momento, la información confirmada es que La Mansión VIP 2 se estrenará el 8 de noviembre de 2026 y volverá a colocar a un grupo de participantes bajo un formato de convivencia, retos e interacción frente a una audiencia digital.