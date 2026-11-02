Las autoridades españolas identifican a las 69 víctimas del accidente de tren

Las autoridades españolas dieron a conocer el lunes que identificaron a las 69 personas fallecidas en la colisión de trenes de alta velocidad de la semana pasada, tras confirmar la identidad de otras tres víctimas.

La tragedia del miércoles, uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de Europa en lo que va de siglo, ha obligado a los familiares de las víctimas a soportar una angustiosa espera mientras los equipos forenses identificaban a los fallecidos, a veces a partir de partes de cuerpos.

Una entidad legal creada para llevar a cabo las labores de identificación, integrada por agentes de policía y expertos forenses, anunció en un comunicado difundido a última hora del lunes las tres últimas víctimas confirmadas: dos ciudadanos australianos y uno japonés.

Entre los muertos hay 54 españoles y 15 extranjeros: cuatro estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y un argentino, un canadiense, un francés, un mexicano, un portugués, un tunecino y un ciudadano de la República Checa.

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El accidente fue la segunda colisión de trenes de alta velocidad en España en lo que va de año y ha reavivado las dudas sobre la seguridad ferroviaria del país, después de que un choque en la región sureña de Andalucía en enero causara la muerte de 46 personas.

La última tragedia se produjo cuando un tren operado por la compañía estatal Renfe embistió por detrás a otro convoy detenido perteneciente a la empresa española Iryo en las afueras de la localidad de Urda, unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El fallo de un sistema automático de seguridad detuvo todos los trenes en un tramo de vía de 63 kilómetros, pero un centro de control autorizó al tren de Renfe a reanudar su trayecto mientras el otro convoy seguía detenido.