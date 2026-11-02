La Granja VIP: Pablo Montero nomina a la Bebeshita y ella lo exhibe en vivo

Pablo Montero sorprendió durante la noche de capataz al nominar directamente a 'La Bebeshita' en La Granja VIP 2, desatando una fuerte confrontación en vivo luego de que la influencer decidiera "exhibirlo" públicamente.

Y es que al nominarla mediante la dinámica del "Legado", Pablo Montero afirmó categóricamente que Bebeshita no era su tipo en lo más mínimo y que jamás le habría insinuado algo.

La influencer no se quedó callada y expuso frente a las cámaras un supuesto acercamiento o coqueteo del pasado por parte del cantante, reprochándole que pensaba que era "un caballero".

Pablito Montero dejó en su legado a Bebeshita y no está aportando JAJAJAJAJAJA y encima la exhibió por un tema que ella solita sacó 😭😭😭 #LaGranjaCapataz https://t.co/TnGVqw6ACI — HumoryFarandula01 (@HumoryFarandu01) November 3, 2026

El cantante reaccionó con molestia tras ser expuesto en la gala. Desmintió por completo las declaraciones de Daniela, asegurando que solo habían coincidido casualmente en un concierto en el pasado.

Además, lanzó duras críticas hacia la apariencia física de la influencer, comentando en tono despectivo sobre las modificaciones corporales de las personas.