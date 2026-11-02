Fuerte choque en la avenida Camarón; un Kia impacta contra una camioneta Nissan

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la avenida Camarón, en el cruce con la calle Pargo, de la colonia Justo Sierra, en Ciudad del Carmen, donde se vieron involucrados un automóvil Kia, un vehículo de transporte por aplicación Didi y una camioneta Nissan, dejando cuantiosos daños materiales, aunque sin personas lesionadas.

De acuerdo con la posición en la que terminaron las unidades, el conductor de un automóvil Kia, color azul, circulaba sobre la calle Pargo y, al intentar cruzar la avenida Camarón, habría impactado contra el costado izquierdo de una camioneta Nissan, color blanco, con caja de batea, que transitaba aparentemente con preferencia de paso sobre la avenida.

Noticia Destacada Conato de incendio en vivienda moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Tecolutla

Tras el fuerte impacto, los vehículos quedaron detenidos en medio de la intersección, obstruyendo parcialmente la circulación y generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector de la ciudad. En el percance también resultó involucrada una unidad que presta servicio mediante la plataforma Didi.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ocupantes a algún centro hospitalario. Al lugar arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras y elementos de peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.

Tras el fuerte impacto, los vehículos quedaron detenidos en medio de la intersección. / Por Esto.

Finalmente, las unidades fueron orilladas para liberar la vialidad, mientras los involucrados dialogaban con sus respectivas aseguradoras para intentar llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños ocasionados.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal