HotSpanish invita públicamente a Ángela Aguilar para ingresar a “La Mansión VIP”

El creador de contenido, HotSpanish, ha dado de qué hablar al invitar públicamente a Ángela Aguilar para ingresar a su reality show, “La Mansión VIP”. La invitación generó gran revuelo en redes sociales, y una gran intriga sobre si la hija de Pepe Aguilar aceptará ingresar al show.

Durante una charla en el podcast Los Talegones, el influencer comentó su interes en tener a la artista en la segunda temporada de su reality show. Aunado a esto; el creador de contenido comentó que el programa podría ayudar a cambiar la imagen que se tiene de la artista entre los usuarios.

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¿Cómo fue la invitación de HotSpanish a Ángela Aguilar para unirse al reality show?

En el podcast, HotSpanish reveló que la menor de la dinastía Aguilar es una de sus candidatas ideales para los próximos meses. El creador de contenido y su equipo sostienen que el formato del reality sería una oportunidad perfecta para la joven artista, pues la convivencia continua ayudaría a romper prejuicios que se tienen sobre Ángela.

Fiel a su estilo directo, el influencer reconoció el enorme impacto que tendría este fichaje: “Sé que no se va a animar, pero imagínate lo que haría la gente por el morbo”, comentó, asegurando que el público pagaría lo que fuera por verla interactuar en tiempo real con otras celebridades o influencers.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de “La Mansión VIP”?

La segunda temporada de La Mansión VIP está planeada para arrancar entre octubre y noviembre de 2026, manteniendo su formato de encierro de aproximadamente 30 días con figuras de las redes sociales y el espectáculo. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo de trabajo han emitido ninguna respuesta oficial a la propuesta.

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Cabe recordar que la primera temporada de La Mansión VIP concluyó con gran éxito, consolidándose como uno de los contenidos digitales más vistos en México gracias a la combinación de votaciones en vivo y dinámicas de convivencia extrema, generando grandes números en sus visualizaciones.

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