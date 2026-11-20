La exitosa película de Las Guerreras K-Pop va a llegar a los escenarios, pues ahora se ha confirmado que HUNTRIX y los Saja Boys emprenderán una gira mundial, por lo que sus millones de fans van a poder disfrutar de sus canciones en vivo.

Por medio de un comunicado oficial, se dio a conocer este nuevo evento que va a llegar muy pronto a los escenarios, el nombre de la gira va a ser Golden World Tour, el cual va a tener acrobacias, coreografías complejas y performances de alto nivel.

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¿En qué países se van a presentar Las Guerreras K-Pop?

Todavía no han sido revelados los nombres de quienes van a dar voz a HUNTRIX y los Saja Boys durante la gira, la cual va a comenzar oficialmente en junio de 2027.

Aunque no se ha confirmado cuáles serán las paradas en América Latina, en los siguientes meses se anunciaran las nuevas presentaciones México, Chile y Brasil, esto en espera de una confirmación oficial.

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Actualmente, la gira contempla recintos en Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Países Bajos, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Irlanda y Reino Unido.

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