Dos personas lesionadas y daños en la fachada de un domicilio fueron el saldo de un accidente de tránsito registrado en el cruzamiento de las calles 51 con 104, en la sección Balcones II del fraccionamiento Ciudad Caucel, donde uno de los conductores involucrados presuntamente no respetó la señal de alto.

De acuerdo con datos recabados, uno de los automovilistas transitaba por el referido cruce cuando presuntamente ignoró el disco de alto, invadió la vía con preferencia de paso y colisionó contra una segunda unidad. La fuerza del impacto ocasionó que uno de los vehículos se proyectara contra un domicilio ubicado en una de las esquinas, al que le ocasionó diversos daños materiales en su estructura.

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Tras recibirse el reporte a través del número de emergencias 9-1-1, técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para proporcionar los primeros auxilios a los involucrados, quienes resultaron con diversos golpes tras el impacto, aunque sus vidas no corrían peligro.

Los policías delimitaron el área para evitar percances secundarios, en tanto que peritos de tránsito terrestre se encargaron de elaborar el croquis y llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar la mecánica exacta del choque y proceder al deslinde legal de responsabilidades.