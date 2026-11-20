Tras concluir la segunda audiencia entre el Colegio de Bachilleres de Campeche y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche, sin alcanzar acuerdos para resolver las demandas laborales, más de 665 docentes y administrativos sindicalizados iniciarán una huelga el próximo lunes 23 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en los 38 centros laborales de la entidad.

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La secretaria general del sindicato, Ana Isabel May Cardeña, acompañada de integrantes del Comité Directivo, informó que después de más de siete meses de negociaciones la institución continúa sin ofrecer respuestas concretas a cuatro exigencias relacionadas con salarios, homologaciones, prestaciones de retiro y oportunidades de ascenso para el personal docente y administrativo.

Sentenció que la dirección general se está burlando de la base trabajadora al incumplir compromisos establecidos por escrito ante las autoridades laborales. Responsabilizó tanto al exdirector general, César Andrés González David, por heredar el conflicto sin resolverlo, como al actual titular, Luis Alfonso Cambranis Hernández, por no presentar una solución real después de asumir el cargo.

Entre las principales demandas está el pago del incremento salarial correspondiente a 2026, que la parte patronal se comprometió a cubrir a más tardar el 30 de octubre. Ante el incumplimiento, el sindicato exige el pago íntegro o, en su defecto, que se entregue el 50 por ciento correspondiente al Gobierno del Estado y se establezca por escrito una fecha para liquidar el resto.

Más de 665 docentes y trabajadores administrativos sindicalizados participarían en el movimiento. / Alejandro Balan

También demandan resolver los procesos de homologación y compactación que beneficiarían a más de 119 trabajadores, pues la institución pretende excluir a 13 empleados por supuestas limitaciones presupuestales, pese a que algunos cuentan con hasta 26 años de antigüedad. May Cardeña cuestionó que se considere a personal directivo con menor tiempo de servicio, incluyendo al propio director general, mientras se deja fuera a trabajadores con mayor trayectoria.

Otra exigencia es el pago de primas de retiro a siete extrabajadores que ya concluyeron su relación laboral, además de garantizar las prestaciones correspondientes a otros cinco empleados próximos a jubilarse en 2027, conforme al contrato colectivo.

En materia de promoción laboral, señaló que existen más de 100 docentes sin oportunidades de ascenso y que, entre 2019 y 2024, más de 50 plazas fueron convertidas en horas semana-mes, reduciendo las posibilidades de acceder a nombramientos de medio tiempo, tres cuartos de tiempo o tiempo completo. También exigió oportunidades de escalafón para el personal administrativo.

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La dirigente reveló que durante las negociaciones la institución ha argumentado adeudos superiores a 80 millones de pesos que comprometerían su estabilidad financiera y las prestaciones laborales. Sin embargo, aseguró que el Colegio de Bachilleres de Campeche recibió más de 50 millones de pesos que podrían destinarse a cubrir compromisos pendientes.

Finalmente, pidió la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román y sostuvo que el movimiento no tiene intereses políticos, sino que busca el respeto al contrato colectivo. Aunque reiteró que el sindicato mantiene disposición al diálogo, advirtió que, de no existir compromisos concretos y fechas de cumplimiento, el lunes comenzará la suspensión de actividades en los 38 centros laborales, con afectaciones para miles de estudiantes de educación media superior.

JGH