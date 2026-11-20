El Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo exigió que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades en contratos otorgados durante la administración de Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad, quien fue detenida el jueves en Ciudad de México.

A través de un comunicado, el Comité Directivo Estatal del PAN señaló que las autoridades deben esclarecer los hechos con independencia y transparencia, además de determinar si existió algún daño a los recursos públicos del Ayuntamiento y quiénes serían responsables.

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El partido sostuvo que el dinero municipal pertenece a las familias de Playa del Carmen y que su uso debe ser comprobado. También aseguró que no encubrirá ni justificará posibles irregularidades por motivos políticos o personales.

"Nadie está por encima de la ley. No encubrimos a nadie ni justificamos posibles irregularidades por razones partidistas o personales. La rendición de cuentas debe aplicarse sin privilegios y sin excepciones", indicó.

Sin embargo, el PAN también pidió que las investigaciones se desarrollen conforme a la ley, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, al señalar que las acusaciones deben sustentarse en pruebas y las responsabilidades determinarse por las autoridades judiciales.

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En el posicionamiento, el partido aclaró que Lili Campos no fue militante panista y que su llegada a la Presidencia Municipal de Solidaridad se dio mediante una candidatura ciudadana respaldada por una alianza encabezada por el PAN.

Pese a ello, sostuvo que cualquier persona que haya ocupado un cargo público debe responder por sus actos, por lo que anunció que dará seguimiento al caso y exigirá que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, sin impunidad ni encubrimientos.