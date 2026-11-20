La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ha recolectado 5.9 kilogramos de residuos relacionados con el lanzamiento de la nave Starship, desarrollada por la empresa SpaceX, ocurrido el pasado 13 de noviembre.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la dependencia señaló que distintas instituciones del Gobierno de México mantienen comunicación con la compañía estadounidense para dar seguimiento a la llegada de estos materiales al territorio nacional.

La autoridad ambiental explicó que, a petición de Profepa, SpaceX entregó información sobre los componentes y materiales utilizados en la nave espacial. Actualmente, esos datos se encuentran bajo revisión técnica para determinar sus características y posibles implicaciones ambientales.

Profepa revisa materiales de Starship y mantiene contacto con SpaceX

La dependencia indicó que continuará con el análisis de la información proporcionada por la empresa, como parte de las acciones de seguimiento relacionadas con los residuos que han llegado a territorio mexicano.

Hasta ahora, los trabajos de recolección han permitido recuperar 5.9 kilogramos de materiales. Sin embargo, la Procuraduría no detalló en su comunicado la composición específica de los fragmentos ni precisó si representan algún riesgo para el medio ambiente.

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Gobierno de México mantendrá vigilancia por residuos de Starship

Profepa aseguró que mantiene vigilancia en la zona donde se han localizado los residuos y que continuará con las labores de supervisión ante la posibilidad de que lleguen nuevos materiales.

La institución también advirtió que actuará conforme a sus facultades en caso de detectar alguna afectación ambiental relacionada con estos fragmentos.

El seguimiento ocurre después del lanzamiento de Starship del 13 de noviembre, por lo que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con SpaceX para conocer las características de los materiales y evaluar las medidas que correspondan.

📌 #ProfepaInforma Tras el lanzamiento de Starship del pasado 13 de noviembre, instituciones del Gobierno de México mantienen comunicación con SpaceX para atender la llegada de residuos a territorio nacional. A solicitud de @PROFEPA_Mx, la empresa remitió información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica. Hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos. La Procuraduría mantiene vigilancia en la zona y continuará actuando conforme a sus atribuciones ante cualquier nuevo arribo de materiales. La @PROFEPA_Mx mantendrá la vigilancia y el seguimiento técnico correspondiente, y actuará conforme a sus atribuciones ante cualquier posible afectación al medio ambiente. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 20, 2026

Por el momento, la información técnica entregada por la compañía continúa bajo revisión y no se ha informado de una conclusión oficial sobre el posible impacto ambiental de los residuos recolectados.

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