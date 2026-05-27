Anahí y Poncho Herrera se unirán en este nuevo proyecto; conoce los detalles

El reencuentro entre Anahí y Alfonso "Poncho" Herrera es una realidad, tras meses de misterio e intensos rumores generados por un breve video que compartieron juntos. Finalmente se han revelado los detalles del nuevo proyecto en el que ambos actores participarán.

Fue durante un encuentro con la prensa que Poncho reveló el proyecto en dónde participará, además del papel que tendrá su ex compañera de RBD dentro del mismo. La noticia ha generado emoción entre los seguidores y fanáticos de ambos que expresaron su apoyo en redes sociales.

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¿Cuál es el nuevo proyecto donde participarán Anahí y Poncho Herrera?

El reencuentro no se trata de un regreso musical de la banda ni de una continuación de la famosa telenovela; pues este trabajo está enfocado en entrevistas. El proyecto lleva por título "Encuentros Sin Fronteras", una serie conducida por el propio Poncho Herrera en colaboración con ESPN México.

Anahí es una de las invitadas estelares y participará en una conversación con su excompañero. Los adelantos de la producción prometen momentos emotivos, donde ambos recordarán anécdotas de su época en RBD, además de abordar las experiencias de la cantante vinculadas al fútbol y cómo este deporte conecta con la cultura y salud.

La serie de entrevistas enfocado en la pasión futbolística e historias de vida, no se limitará al mundo del entretenimiento, ya que contará con otras destacadas figuras del espectáculo y el deporte como Diego Boneta, el escritor Guillermo Arriaga; entre otros. "Encuentros Sin Fronteras" se estrenará formalmente el próximo 8 de junio en Disney Plus.

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