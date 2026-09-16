¿Murió Dulce María de RBD tras someterse a una cirugía estética?

La muerte de Dulce María, de 35 años, ocurrió después de que se sometiera a una liposucción en un inmueble utilizado como clínica en la colonia Del Valle, en Ciudad de México. El caso ya es investigado por las autoridades capitalinas.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Didier González, la mujer conoció Pink Glow Clinic a través de los comentarios y la reputación que encontró en redes sociales.

El primer contacto ocurrió el 27 de agosto, cuando acudió a un establecimiento ubicado sobre avenida Patriotismo. En ese momento realizó un pago anticipado de 80 mil pesos por el tratamiento completo y pasó por distintas valoraciones antes de la intervención.

Durante ese proceso, Dulce María expresó su preocupación porque el establecimiento no contaba con un banco de sangre. A pesar de esa inquietud, decidió continuar con el procedimiento.

Dulce María tenía 35 años y murió tras someterse a una liposucción en la clínica Pink Glow pic.twitter.com/kSbyE6ttwO — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) September 13, 2026

La intervención terminó en tragedia

El 11 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, Dulce María llegó al inmueble de la colonia Del Valle después de permanecer casi 18 horas en ayuno para someterse a la liposucción.

Cerca de las 15:30 horas, su familia recibió una llamada de su prometido, quien les pidió acudir de inmediato al lugar.

Cuando sus familiares llegaron, encontraron una casa que no tenía letreros comerciales en el exterior. Únicamente observaron una puerta interior con la leyenda “Médica LUV”.

En el inmueble, un médico que, según el reporte, no pertenecía a Pink Glow Clinic, informó a los familiares que la mujer había fallecido. La explicación proporcionada fue una pérdida importante de sangre, seguida de un paro cardiorrespiratorio.

Fiscalía asegura el inmueble

El cuerpo de Dulce María permaneció durante más de tres horas dentro del inmueble. Poco después de las 19:00 horas, peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento.

Las autoridades también aseguraron el lugar y colocaron sellos de clausura como parte de las investigaciones iniciadas por “homicidio culposo y otras causas”.

Hasta el momento, el reporte señala que no hay personas detenidas y tampoco se ha dado a conocer públicamente quién realizó la intervención quirúrgica.

La investigación busca establecer, entre otros aspectos, si el personal y el establecimiento contaban con los permisos sanitarios necesarios para realizar este tipo de procedimientos.