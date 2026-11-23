A tan solo unas cuantas semanas de concluir este 2026, es momento de recordar a las personalidades que se adelantaron en el camino, estrellas que se apagaron en mundo del espectáculo, la industria musical y el deporte.
¿Quiénes son los famosos que han fallecido durante el 2026?
Por tal razón, aquí te dejamos en recuento de las personas que perdieron la vida durante este 2026, personalidades que lograron consolidar carreras muy importantes en la industria del entretenimiento:
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Enero
- 6 de enero: Béla Tarr, cineasta húngaro.
- 7 de enero: Gerson Leos, músico mexicano de la Banda MS.
- 10 de enero:Yeison Jiménez, cantante colombiano.
- 19 de enero: Valentino, diseñador italiano.
- 26 de enero: Gabriel Garzón, actor de doblaje.
- 30 de enero: Pedro Torres, productor y director.
Febrero
- 11 de febrero: James Van Der Beek, actor.
- 16 de febrero: Robert Duvall, actor.
- 21 de febrero: Willie Colón, cantante.
- 24 de febrero: Roberto Carradine, actor.
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Marzo
- 20 de marzo: Chuck Norris, actor y luchador.
- 22 de marzo: Nicholas Brendon, actor estadounidense.
- 22 de marzo: Carrie Anne Fleming, actriz canadiense.
- 27 de marzo: James Tolkan, actor.
Abril
- 13 de abril: Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda de rock en español, Enanitos Verdes.
- 15 de abril: Lucha Moreno, cantante y actriz mexicana.
- 21 de abril: Ricardo de Pascual, actor mexicano.
- 22 de abril: Karina Duprez, actriz y directora mexicana.
- 29 de abril: Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor mexicano.
Mayo
- 4 de mayo: Eduardo Lamazón, periodista y analista de boxeo.
Junio
- 14 de junio: Oliver Tree, músico.
Julio
- 8 de julio: Bonnie Tyler, cantante.
- 13 de julio: Sam Neill, actor.
- 15 de julio: Elsa Aguirre, actriz.
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Agosto
- 12 de agosto: Alberto Lizárraga, Músico
- 14 de agosto: Yayoi Kusama, artista.
- 16 de agosto: Hayden Panettiere, actriz de cine y TV.
- 17 de agosto: Germán Medina, cantante.
- 25 de agosto: Dolly Parton, cantante de country.
- 26 de agosto: Tim Curry, actor.
- 27 de agosto: Peter Cullen, actor.
Septiembre
- 2 de septiembre: Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.
- 10 de septiembre: Mike McFarland, actor y locutor.
- 14 de septiembre: Yuri Nakamura, actriz.
- 28 de septiembre: Dennis Haskins, actor.
- 29 de septiembre: Otto Sirgo, actor.
- 30 de septiembre: Jorge Kahwagi Macari, boxeador y político mexicano y Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio.
Octubre
- 6 de octubre: Eva Marie Saint, actriz estadounidense.
- 7 de octubre: Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio y Piero De Benedictis, intérprete y compositor.
- 9 de octubre: Álvaro Pava, músico de La Sonora Dinamita.
- 25 de octubre: Eric Bazua, actor de doblaje.
- 29 de octubre: Patrick Stewart, actor.
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Noviembre
- 3 de noviembre | Carlos Albert, exjugador y conductor de televisión.
- 4 de noviembre: María Alicia Delgado, actriz.
- 11 de noviembre: Regina Torné, actriz.
- 18 de noviembre: Tina Simmons, actriz.
- 20 de noviembre: Alexander Haskin, actor.