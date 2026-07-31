Influencer mexicano causa polémica por pelear con taxista que le pidió 30% de propina en Nueva York

Hace poco, el influencer mexicano Esen Alva compartió en sus redes sociales que vivió momentos muy tensos durante uno de los viajes que realizó. El joven reveló que tuvo una discusión verbal con un conductor de taxi, todo esto sucedió cuando llegó a Nueva York.

El viaje del influencer iba de la mejor forma, pero las cosas se pusieron tensas cuando el chofer lo quiso obligar a dejar una propina de 30% sobre la tarifa que ya habían acordado.

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Así fue el complicado momento que vivió Esen Alva

En el video que subió Esen Alva, reveló que tomó la decisión de usar taxi tradicional, pues los de aplicación suelen tener un costo muy elevado en esa ciudad, aunque al final las cosas no salieron de la mejor forma, por lo que vivió momentos de mucha tensión.

Incluso, el influencer reveló que en un momento las cosas se llegaron a poner un poco tensas.

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"Teníamos que ir en taxi al hotel, pedimos de aplicación, pero nos salía en 2,500 pesos o 130 dólares, es mucha lana. Estos famosos taxis amarillos están más baratos. Cometimos el error de no preguntar el precio. El banderazo es de 70 dólares, sí fue más barato, pero el pedo fue cuando llegamos al destino. Nos costó 84 dólares, nos ahorramos como 900 pesos, pero nos apareció el menú de la propina"

Puntualizó que el conductor se mostró muy molesto de manera inmediata, incluso el joven compartió algunas fotos del momento que vivió.

"Le pusimos que no queríamos dar propina y empezó toda la bronca, el taxista se puso muy loco. Canceló el pago y puso el menú de la propina. Le preguntamos por qué tendríamos que agregar el 25% por el viaje, aseguró que no era justo para él manejar una hora y que solamente pagáramos lo del viaje"

Aunque el incidente no pasó a mayores, si se vivieron momentos de mucha tensión.

"Nos pusimos a pelear porque dijo que no podíamos dar menos del 30%, hablamos de 500 pesos extra por buena gente. Pero nos pusimos a pelear porque no debimos darle, es su chamba. Nos hicimos de palabras. Empezó a hacernos sentir como muertos de hambre. Cuando me bajé, le desee un bonito día, pero también le menté su madre”

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