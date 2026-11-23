Eulises, alias "El Flaco", de 40 años y originario de Campeche, fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud, en las inmediaciones de la Supermanzana 27 de Cancún.

Durante el operativo le aseguraron marihuana. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente se dedicaba al acopio de drogas y tenía como zona de venta dicha supermanzana.

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Además, la Fiscalía lo relaciona con robos en distintas modalidades, entre ellos a comercios, casas habitación y transeúntes.

En el caso de los establecimientos, presuntamente habría cometido atracos en sucursales de cadenas comerciales como Walmart, Bodega Aurrera, Oxxo, Drahur y Soriana.

Asimismo, se le atribuyen robos a transeúntes durante la noche, cuyas principales víctimas presuntamente eran personas adultos mayores, adolescentes y mujeres.

Eulises fue vinculado a proceso por un juez de control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.