De nueva cuenta, el nombre del actor César Bono es tendencia en las redes sociales, ya que el famoso está pasando por momentos muy complicados, pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un tema muy complicado respecto a su salud.

En los primeros días del mes de octubre, César Bono tuvo que ser operado del ojo izquierdo, para poder retirarle un tumor maligno. Y aunque muchos pensaron que ya no sería intervenido y que el actor estaba mejorando, ahora se ha confirmado que tuvo que volver a entrar a la sala de operaciones.

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¿Cuál es el estado de salud de César Bono?

El día de ayer, jueves 26 de noviembre, César Bono tuvo que ingresar de nuevo al hospital por una nueva cirugía en su mismo ojo, aunque de acuerdo a los detalles que han sido revelados, solamente fue para quitarle los puntos que tenía.

Después de todas las complicaciones que ha enfrentado César Bono, se mencionó que recuperara la movilidad del ojo izquierdo, esto según el reporte.

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"Fue operado con éxito el actor César Bono del ojo izquierdo. Esto después de que el pasado 13 de octubre se le retiró un tumor maligno. Hoy se quitaron las puntadas para que el ojo se pudiera abrir y así recuperar un proceso natural de movimiento"

Finalmente, se ha confirmado que en los próximos días va a poder regresar a los foros de grabación de la serie ‘Vecinos’.

“¡Felicidades a un guerrero! En los próximos días el primer actor regresará a las grabaciones de la serie @vecinosoficial bajo la producción de @eliassolorio”

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