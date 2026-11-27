El tradicional horneado de pibipollos en panaderías de Campeche, una de las costumbres más arraigadas del Bix Mes, que se conmemora cada 30 de noviembre para marcar la despedida de las ánimas y el cierre de las festividades del Hanal Pixán, está cada vez más cerca de desaparecer. La disminución de familias que llevan sus preparados y la pérdida de los hornos tradicionales para cocinarlos amenazan con extinguir esta práctica transmitida de generación en generación.

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El delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Campeche y presidente de la Unión de Panaderos Alberto Chávez A.C., Antonio Medina Balam, reconoció que cada año son menos las personas que acuden a las fábricas de pan para hornear sus pibipollos, conocidos también como la comida de las ánimas. A esta situación se suma que los llamados tajoneros, quienes tradicionalmente ofrecían este servicio, se están quedando sin hornos en la ciudad, muchos de los cuales fueron heredados por sus padres o abuelos y han desaparecido con el paso del tiempo.

La pérdida de esta costumbre representa un golpe a una tradición culinaria que durante décadas reunió a las familias campechanas alrededor de la preparación y cocción del pibipollo para despedir a sus difuntos. Aunque las panaderías continúan ofreciendo el servicio, la reducción de hornos disponibles y de usuarios pone en riesgo su permanencia, particularmente entre las nuevas generaciones.

En otro tema, Medina Balam informó que las panaderías trabajan actualmente entre el 60 y 70 por ciento de su capacidad debido al clima y descartó incrementos en el precio del pan durante el cierre de 2026, pese a las variaciones en el costo del huevo. Sobre la temporada de pan grande, señaló que las ventas no fueron extraordinarias, aunque se mantuvo la demanda de este producto, cuya tradición también se conserva entre campechanos que radican en otras entidades del país.

Finalmente, reiteró su invitación a la población a asistir a la Feria del Pan, programada para los días 27, 28 y 29, donde regresará la denominada panadería viviente, con maquinaria nueva patrocinada por la empresa Alfa Cimet y la participación de estudiantes de gastronomía, quienes colaborarán con el maestro panadero Luis Portillo, de Canainpa Central. Durante la feria también estará disponible el tradicional pan grande para las actividades de despedida de las ánimas.

JGH