Seis pescadores permanecen desaparecidos en dos hechos distintos ocurridos en las costas de Yucatán, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina, mantiene operativos de búsqueda por mar y aire.

El primer caso corresponde a la embarcación Tiburón 18, que naufragó frente a Chabihau, comisaría de Yobaín. De sus 19 tripulantes, 17 fueron localizados durante la jornada del jueves, mientras que dos continúan desaparecidos. Para reforzar las labores de este viernes se incorporó el helicóptero Bell 429.

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En un segundo operativo, las autoridades buscan a cuatro pescadores que viajaban en la embarcación Leo, cuyo regreso a Celestún estaba previsto para el pasado 25 de noviembre. Sin embargo, no llegaron a puerto y hasta el momento no se ha logrado establecer comunicación con ellos.

Para apoyar su localización, la SSP desplegó el avión con matrícula XC-BSI, que realiza recorridos aéreos en el área de Celestún, mientras continúan las labores de búsqueda.