Fernando “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, relacionado con el asesinato de una mujer ocurrido el pasado 20 de noviembre en el municipio de Candelaria.

Noticia Destacada Identifican a mujer hallada sin vida en la colonia Guanajuato, Candelaria

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Campeche, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado el 26 de noviembre, en la colonia San Martín, también en Candelaria.

Las investigaciones están relacionadas con los hechos registrados el 20 de noviembre en la colonia Guanajuato, donde una mujer fue privada de la vida. A partir de este caso, la Fiscalía integró las indagatorias que derivaron en la orden de captura contra Fernando “N”.

Tras su detención, el hombre quedó a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica y dará continuidad al proceso legal correspondiente.

La persona detenida se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.

JGH