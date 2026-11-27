La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco puso en marcha este viernes 27 de noviembre de 2026 el Operativo Montaña Blanca en el Parque Nacional Nevado de Colima, con el objetivo de reforzar la vigilancia, prevenir accidentes y atender posibles emergencias durante la temporada invernal.

La medida se implementó ante las condiciones meteorológicas asociadas con la primera tormenta invernal de la temporada, que podría provocar caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y fuertes vientos en la zona montañosa.

El operativo cuenta con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Patronato del Parque Nacional Nevado de Colima y el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande.

¿En qué consiste el Operativo Montaña Blanca en el Nevado de Colima?

De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, las acciones contemplan reforzar la vigilancia en el área natural, orientar a visitantes y establecer mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia.

Las autoridades también buscan reducir los riesgos asociados con las bajas temperaturas, las condiciones de los caminos y los cambios repentinos del clima.

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Como parte de las recomendaciones preventivas, la dependencia pidió revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, contar con suficiente combustible y utilizar unidades con tracción 4x4 cuando las condiciones del terreno lo requieran.

También recomendó llevar ropa térmica, calzado apropiado, respetar los caminos autorizados y atender las indicaciones del personal de seguridad.

Protección Civil alerta por condiciones peligrosas en el Nevado de Colima

La primera tormenta invernal podría generar temperaturas de hasta -2 grados Celsius, rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora y reducción considerable de la visibilidad en el Nevado de Colima.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una alerta para evitar ascensos a la cumbre y el ingreso a zonas de riesgo.

Aunque el Operativo Montaña Blanca contempla la orientación de visitantes durante la temporada, esto no significa que existan condiciones seguras para realizar actividades de montaña este viernes.

🏔️❄️ ¡Arranca el Operativo Montaña Blanca en el Parque Nacional Nevado de Colima! Esta mañana ponemos en marcha el Operativo Montaña Blanca, con la participación de personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en coordinación con SEMADET, Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, el Patronato del Parque Nacional Nevado de Colima y el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande. El objetivo es fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención para salvaguardar la integridad de quienes visitan esta zona natural. 🚙 Si planeas visitar el Nevado de Colima, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: ✅ Acude en vehículos adecuados, preferentemente 4x4. ✅ Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo, así como aire de las llantas y niveles de líquidos. ✅ Lleva suficiente combustible. ✅ Utiliza ropa y calzado adecuados para las bajas temperaturas. ✅ No abandones los caminos establecidos. ✅ Respeta la señalización del lugar. ✅ Atiende en todo momento las indicaciones de las autoridades. ✅ Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas y los pronósticos del tiempo a través de la aplicación Jalisco Alerta. La prevención es responsabilidad de todas y todos. ¡Disfruta de la montaña de manera segura! — Protección Civil JAL (@PCJalisco) November 27, 2026

¿Cómo consultar las condiciones del Nevado de Colima?

Las autoridades recomendaron consultar los avisos meteorológicos antes de planear cualquier recorrido y mantenerse informados mediante la aplicación oficial Jalisco Alerta, disponible para dispositivos Android y iOS.

Esta herramienta permite conocer pronósticos, alertas preventivas y recomendaciones relacionadas con las condiciones del clima.

Protección Civil de Jalisco reiteró que la prevención y el cumplimiento de las indicaciones oficiales son fundamentales para evitar accidentes y proteger a quienes visitan el Nevado de Colima durante la temporada invernal.

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