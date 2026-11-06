Síguenos

Última hora

Campeche

Acusado por el multihomicidio en Mayatecún II, Champotón, recibe sentencia de 66 años en prisión

Entretenimiento

¿Quién lanzó el celular en la cara a Mon Laferte durante concierto? Revelan detalles

Uno de los asistentes al concierto de la cantante chilena, le aventó un celular que impactó en la cara de Mon Laferte.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

¿Quién lanzó el celular en la cara a Mon Laferte durante concierto? Revelan detalles
¿Quién lanzó el celular en la cara a Mon Laferte durante concierto? Revelan detalles / Instagram:monlaferte/X:@g0od_boy3

Durante una de sus presentaciones en Las Vegas, Estados Unidos, la cantante chilena Mon Laferte sufrió una agresión, luego de que uno de los asistentes le aventó un celular en la cara.

El momento tuvo lugar el día de ayer jueves en uno de sus conciertos que forman parte de su gira Femme Fatale Tour, por lo que la cantante tuvo que suspender por unos minutos su show en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort.

Mon Laferte canta en la Gran Plaza en el Centro Histórico de Mérida.

Noticia Destacada

Concierto de Mon Laferte deleita en el Centro Histórico de Mérida

¿Quién le aventó el celular en la cara a Mon Laferte?

De acuerdo a la información que ha sido revelado, el responsable de aventarle el celular en la cara a la cantante, fue uno de los asistentes que estaba en la primera fila del recinto, el dispositivo le pegó directo en el ojo izquierdo.

La cantante se tapó el rostro y fue retirada por su equipo para poder recibir atención, por lo que su presentación fue interrumpida por varios minutos.

Mon Laferte se presentará este domingo en la Plaza Grande con un concierto gratuito como parte del Mérida Fest 2025

Noticia Destacada

Mérida Fest: Quién es Mon Laferte y qué canciones no pueden faltar en su concierto

Así reaccionaron los fans tras la agresión a Mon Laferte

Luego de la agresión a la cantante, los fans que estaban en el lugar, comenzaron a abuchear al responsable de aventar el celular, por lo que muchos estaban gritando “¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen!”.

Tras varios minutos de presión por parte de los fans, los elementos de seguridad, llegaron a la zona en donde estaba el responsable y lo sacaron del recinto.

Minutos después, Mon Laferte regresó al escenario para continuar con normalidad con su presentación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar