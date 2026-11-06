¿Quién lanzó el celular en la cara a Mon Laferte durante concierto? Revelan detalles

Durante una de sus presentaciones en Las Vegas, Estados Unidos, la cantante chilena Mon Laferte sufrió una agresión, luego de que uno de los asistentes le aventó un celular en la cara.

El momento tuvo lugar el día de ayer jueves en uno de sus conciertos que forman parte de su gira Femme Fatale Tour, por lo que la cantante tuvo que suspender por unos minutos su show en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort.

Noticia Destacada Concierto de Mon Laferte deleita en el Centro Histórico de Mérida

¿Quién le aventó el celular en la cara a Mon Laferte?

De acuerdo a la información que ha sido revelado, el responsable de aventarle el celular en la cara a la cantante, fue uno de los asistentes que estaba en la primera fila del recinto, el dispositivo le pegó directo en el ojo izquierdo.

La cantante se tapó el rostro y fue retirada por su equipo para poder recibir atención, por lo que su presentación fue interrumpida por varios minutos.

Noticia Destacada Mérida Fest: Quién es Mon Laferte y qué canciones no pueden faltar en su concierto

Así reaccionaron los fans tras la agresión a Mon Laferte

Luego de la agresión a la cantante, los fans que estaban en el lugar, comenzaron a abuchear al responsable de aventar el celular, por lo que muchos estaban gritando “¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen!”.

Tras varios minutos de presión por parte de los fans, los elementos de seguridad, llegaron a la zona en donde estaba el responsable y lo sacaron del recinto.

Lo mal que debes estar para aventarle el celular en la cara y todavía grabarla. https://t.co/lj4xU0GLK2 — Gersa (@g0od_boy3) November 6, 2026

Minutos después, Mon Laferte regresó al escenario para continuar con normalidad con su presentación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal