INE presentó una denuncia de manera formal ante la FGR, piden hacer una investigación sin distinción de personas y cargos

En medio de toda la polémica que ha generado la renuncia de Guadalupe Taddei, como consejera presidenta del INE, el cual involucra a exfuncionarios y funcionarios, junto con los contratistas Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas. El instituto ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"A fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes"

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Por medio de un comunicado, el INE ha confirmado que va a cuidar la legalidad y la correcta administración de los recursos, por lo que la investigación va a ser sin distinciones de cargos, personas o periodos.

"El Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales"

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Esto comenzó con la publicación en varios medios de comunicación, sobre la asignación de contratos millonarios en la administración de Guadalupe Taddei, al frente del INE, entre ellos para la empresa Cajas Graf.

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