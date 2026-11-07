Frente frío 4 provocará lluvias intensas en 3 estados de México; Protección Civil advierte por bajas temperaturas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió sobre lluvias intensas y bajas temperaturas en distintas regiones de México durante este sábado 7 de noviembre de 2026, debido a los efectos del frente frío número 4 y otros sistemas meteorológicos.

Mediante el comunicado 418, la dependencia informó que se esperan precipitaciones intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que Chihuahua y Chiapas registrarán lluvias muy fuertes en determinadas zonas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las autoridades locales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este sábado 7 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional.

Su interacción con un canal de baja presión, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical provocará lluvias intensas en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.

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También se prevén precipitaciones muy fuertes en el centro y noreste de Chihuahua, así como en el este de Chiapas.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias fuertes en la costa y el este de Guerrero.

La CNPC indicó que habrá chubascos y precipitaciones en otras zonas del norte, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Qué efectos provocará el frente frío 4 en México?

La masa de aire frío asociada al sistema ocasionará un descenso de las temperaturas en el norte y noreste del país.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó utilizar ropa abrigadora, cubrir nariz y boca al salir a la intemperie y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de utilizar calentadores y chimeneas sin ventilación adecuada, debido a la posible acumulación de monóxido de carbono.

#ComunicadoCNPC📄 | Exhorta CNPC a la población a mantenerse atenta ante efectos de las lluvias previstas para este día ✔️Se prevén precipitaciones intensas en #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas y fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste. ✔️Ante las bajas temperaturas, es indispensable estar abrigado, cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 7, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias intensas?

La CNPC exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles con corrientes de agua, debido al riesgo de crecidas repentinas.

También pidió reducir la velocidad al conducir, utilizar luces bajas o antiniebla cuando exista poca visibilidad y mantener distancia de árboles, postes o anuncios que pudieran caer por las ráfagas de viento.

Además, recomendó mantener limpias coladeras y desagües para disminuir el riesgo de encharcamientos.

Finalmente, Protección Civil recordó que los pronósticos pueden modificarse en cuestión de horas, por lo que pidió consultar las actualizaciones meteorológicas y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

IO