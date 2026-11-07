Senasica mantiene cerco sanitario por brote de gripe aviar en Umán

Luego de confirmarse un brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja productora de huevo ubicada en Umán, Yucatán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ordenó el sacrificio de más de 225 mil aves para evitar la propagación del virus.

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que la unidad de producción contaba con 225 mil 860 gallinas ponedoras, equivalentes al 0.09 por ciento del inventario avícola nacional.

Agricultura aseguró que el caso no representa un riesgo para el abasto nacional de productos avícolas y sostuvo que el consumo de carne de pollo y huevo se mantiene seguro.

¿Cómo se detectó el brote de gripe aviar H5N1 en Yucatán?

El caso fue identificado después de que el médico responsable de la granja notificara la muerte inusual de 862 aves.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al establecimiento para obtener muestras, las cuales resultaron positivas al subtipo H5 en el laboratorio oficial de Mérida.

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Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado de la Ciudad de México para realizar estudios complementarios y confirmar las características del virus.

¿Qué medidas aplicó Senasica para evitar nuevos contagios?

Las autoridades establecieron un área de vigilancia sanitaria de 10 kilómetros alrededor de la granja afectada y aplicaron cuarentena definitiva al establecimiento.

Como parte de las medidas de control, se ordenó el despoblamiento total de la unidad, la eliminación sanitaria de materiales contaminados y la limpieza y desinfección de las instalaciones.

El Senasica también realiza muestreos en granjas cercanas para determinar si existen otros casos y evaluar la posible aplicación de vacunas de emergencia.

¿Existe riesgo para el consumo de pollo y huevo en México?

La Secretaría de Agricultura reiteró que el suministro nacional de carne de pollo y huevo está garantizado, debido a que la población de la granja afectada representa una proporción reducida de la producción nacional.

¡Se atiende oportunamente un caso de influenza aviar en Yucatán! @SENASICA lleva a cabo un diagnóstico para determinar si existen más granjas afectadas y analizará la pertinencia de autorizar la vacunación de emergencia. Desde Agricultura, te recordamos que este caso no pone en riesgo la avicultura nacional. El abasto de productos avícolas a nivel nacional está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro. Consulta el comunicado completo aquí: https://t.co/1OKnnJncwt — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 6, 2026

Asimismo, informó que investiga la posible relación del brote con aves migratorias que llegan a cuerpos de agua cercanos durante la temporada invernal, aunque el origen del contagio todavía no ha sido confirmado.

Finalmente, pidió a los productores reforzar las medidas de bioseguridad y reportar cualquier sospecha de influenza aviar al Senasica, mediante el teléfono 800 751 2100 o el WhatsApp 55 3996 4462.

IO