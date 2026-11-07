Primera Bienal de Yucatán 2026: Mérida y Maní recibirán a 76 artistas internacionales; entrada gratuita

Yucatán se prepara para recibir su primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebrará del 26 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, con la participación de 76 artistas provenientes de 20 países y una programación de exposiciones gratuitas.

El encuentro cultural, denominado VOCAL, contará con 38 nuevas comisiones artísticas distribuidas en 16 sedes de Mérida y Maní, bajo la dirección artística de Abraham Cruzvillegas.

La iniciativa fue impulsada por Catherine Petitgas, historiadora del arte, coleccionista y filántropa, quien busca fortalecer la escena cultural de Yucatán y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para artistas de la región.

¿Cuándo inicia la primera Bienal de Yucatán y dónde se realizará?

La Bienal comenzará el próximo 26 de noviembre y concluirá el 28 de febrero de 2027, con actividades en museos, edificios históricos y espacios culturales.

Entre los recintos participantes se encuentran la Biblioteca Yucatanense y el Museo de la Ciudad de Mérida.

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Además, el antiguo convento que albergaba la Casa de la Cultura del Mayab será transformado en un espacio dedicado al arte contemporáneo, con exposiciones, actividades culturales y un centro de documentación.

Todas las exposiciones serán gratuitas, con el propósito de acercar las propuestas artísticas a diferentes sectores de la población.

¿Qué artistas participarán en la Bienal de Yucatán?

De los 76 creadores invitados, 42 son mexicanos y 18 pertenecen a la región, por lo que el encuentro ofrecerá una plataforma internacional para artistas locales, incluidos jóvenes recién egresados de universidades de arte.

La primera edición tendrá como tema central el lenguaje, la escritura y las formas de comunicación, con una propuesta relacionada con la historia de Yucatán y la escritura maya.

Entre las exposiciones destaca Imágenes hechas con palabras, dedicada a la poesía visual mexicana y curada por Patrick Charpenel y Antonio Saborit.

¿Quién es Catherine Petitgas y cómo surgió la Bienal de Yucatán?

El proyecto comenzó a tomar forma después de que Petitgas visitara Yucatán en 2013 para asistir a un concierto de Philip Glass y Laurie Anderson.

A partir de esa experiencia, la coleccionista desarrolló un interés por impulsar iniciativas culturales en la entidad.

The Bienale de Yucatán, the first large-scale international contemporary art biennial in Mexico, is set to open in Mérida, the capital of the Yucatán state, this November. Artistic director Abraham Cruzvillegas has made language and all forms of communication the focus of this first edition. https://t.co/tSIlvEqELB — artforum (@Artforum) September 23, 2026

En 2023 fundó Proyecto Y junto con los artistas Fritzia Irízar y Óscar García, una plataforma dedicada al acompañamiento y la profesionalización de jóvenes creadores.

Uno de los objetivos de la Bienal es formar artistas, mediadores culturales y profesionales que puedan desarrollar una carrera dentro del sector artístico.

El programa también contempla actividades educativas en colaboración con Transformación, Arte y Educación (TAE), para facilitar el acceso de nuevos públicos al arte contemporáneo.

Los organizadores ya proyectan ediciones para 2028 y 2030, con la intención de mantener el encuentro como una plataforma de desarrollo cultural en Yucatán.

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