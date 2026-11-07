Datostada MX 2026 llega a Yucatán con talleres gratis de inteligencia artificial: fechas y cómo inscribirse

Yucatán será sede de Datostada MX 2026, un encuentro de ciencia de datos e inteligencia artificial que reunirá a estudiantes, investigadores, profesionistas y empresas los días 13 y 14 de noviembre, con actividades enfocadas en el análisis de problemas relacionados con el agua, la agricultura y el acceso a internet.

El evento se realizará en la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y contará con 20 conferencias, 10 talleres y dos retos de datatón, en los que los participantes podrán trabajar con información pública del estado.

De acuerdo con el Gobierno de Yucatán, se espera la asistencia de más de 500 personas durante ambas jornadas, que también incluirán espacios para establecer contactos profesionales y compartir proyectos tecnológicos.

¿Qué actividades tendrá Datostada MX 2026 en Yucatán?

El programa contempla tres ejes principales: Applied AI, dedicado a la inteligencia artificial aplicada; Data for All, enfocado en datos abiertos y gobierno digital, y Nature Data, que abordará el uso de información para estudiar la biodiversidad, el medioambiente y la investigación científica.

Uno de los principales atractivos será el Data Visualization Challenge, un reto que permitirá analizar tres temas relacionados con Yucatán.

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En Yucatán Vivo, los participantes estudiarán la calidad del agua subterránea; en Yucatán Productivo, la relación entre el clima y la actividad agrícola, mientras que Yucatán Digital abordará la conectividad, el uso de tecnologías y la ciberseguridad.

También se desarrollará el reto AI Epistemics, impulsado por AI Safety México, con actividades relacionadas con la inteligencia artificial aplicada a la investigación científica.

¿Cómo inscribirse gratis a Datostada MX 2026?

Datostada MX 2026 será gratuito y estará abierto a estudiantes, investigadores, emprendedores y personas interesadas en la tecnología, aunque será necesario realizar un registro previo.

Las personas interesadas podrán consultar el programa e inscribirse mediante el sitio oficial datostada.mx.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Yucatán, sobre la carretera Mérida-Tetiz.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la UPY, Canaco Servytur Mérida, el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) y empresas tecnológicas.

Finalmente, los organizadores destacaron que el objetivo es fomentar el uso de datos públicos y herramientas tecnológicas para estudiar necesidades locales, además de fortalecer la colaboración entre universidades, empresas, gobierno y sociedad.

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